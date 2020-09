TVFix Caster Erfahrungen – Screencasting für Profis?

TVFix Caster – Streaming-Services ermöglichen uns in der heutigen Zeit ein breit gefächertes Angebot an Inhalten. Allerdings sind sie nicht immer auf einem Fernsehgerät zu empfangen. Für die meisten Services benötigt man ein Smartphone, oder aber ein Tablet. Alternativ lassen sich die meisten Inhalte auch über einen Computer-Monitor wiedergeben. Doch das ist meist nicht dasselbe wenn man einen großen Fernseher zur Verfügung hat. Wir haben uns heute daher einmal mit dem TVFix Caster beschäftigt. Einen Streaming-Media Player, der ganz einfach zu benutzen ist und genau die Voraussetzungen mitbringt, um Streaming-Inhalte auf dem großen Fernsehgerät zu streamen. Wir erläutern einmal sämtliche Details und sehen uns an, was dahintersteckt.

Was ist TVFix Caster?

Wer heutzutage einen Streaming-Service benutzt, der wird sich meistens wünschen, er hätte die Möglichkeit, die Inhalte auf einem großen Fernsehgerät wiederzugeben. Doch das haut bei den meisten Services nicht hin. Der TVFix Caster ist genau für diese Aufgabe konzipiert und dabei auch noch sehr einfach zu bedienen. Er bringt sämtliche Vorzüge mit, wie keine Verzögerungszeiten bei der Wiedergabe, ein Instant-Streaming und vieles mehr. Dazu ist er unglaublich leicht anzuschließen. Der Hersteller stellt die folgenden Elemente in den Vordergrund:

Keine Laggs bei der Wiedergabe, keine Verzögerungen

Instant-Streaming

Full-HD-Qualität mit 1.080 Pixeln möglich

Mit Wi-Fi kompatibel

Zahlreiche Streaming-Services werden unterstützt

Einfache Anbringung mittels HDMI

Im Grunde handelt es sich um die perfekte Möglichkeit, Streaming auch über das reguläre Fernsehgerät zu gewährleisten, ohne dass hierbei Verzögerungen entstehen, oder aber die Qualität leidet. Der TVFix Caster wird einfach an den Fernseher mittels HDMI angeschlossen, ins heimische WLAN gebracht und kann umgehend die Inhalte eines Streaming Services auf den großen TV bringen, ohne Verzögerungen oder etwaige Probleme. Dazu gibt es eine gute Bild- sowie Audioqualität.

Was sind die TVFix Caster Qualitätsmerkmale?

Ein Zertifikat oder etwaige Qualitätssiegel gibt es bei dem TVFix Caster leider nicht. Der Hersteller versichert seinen Kunden jedoch, dass diese ein Qualitätsprodukt erhalten, auf das sie sich verlassen können.

TVFix Caster Bewertung und Empfehlung

Wer einmal ganz ehrlich zu sich selbst ist, wird schnell zugeben, dass die Wiedergabe von Serien und Filmen auf dem großen Fernsehgerät sehr viel besser kommt als auf dem kleinen LCD-Display des Tablets oder Smartphones. Daher ist das Produkt genau das Richtige für diesen Bedarf. Er kann leicht angeschlossen werden und ist binnen weniger Minuten einsatzbereit. Er erfordert keine Anschaffung eines teuren Receivers, der womöglich spezielle Fähigkeiten aufweisen muss und gibt sämtliche Inhalte ohne Probleme wieder. Der Streaming-Media Player wird von unserer Seite sehr gerne weiterempfohlen, da er sich an alle richtet, die ein tolles Fernseherlebnis genießen wollen.

Allgemeine Informationen zum Thema Streaming-Media Player

Einen Streaming-Media Player zu besitzen, war bislang eigentlich relativ schwer, weil sich kaum jemand an diese Aufgabe wagte. Bei diesem TVFix Caster handelt es sich jedoch um ein Produkt, bei dem man nicht erst lange daran arbeiten muss, um die Inhalte eines Streaming Services zu übertragen. Der Streaming-Media Player wird einfach per HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen und kann dann gleich mit dem eigenen WLAN verbunden werden. Darüber erfolgt dann schließlich auch das Streaming. Der Streaming-Media Player wird in jeglicher Streaming-Software integriert, so dass man als Benutzer einfach nur noch auf die Plattform gehen muss, seine Inhalte auswählt und dann oben in der Ecke auf ein bestimmtes Icon tippt. Gleich darauf wird der Inhalt auch schon über das Gerät auf den Bildschirm übertragen, ohne dass man mehr einstellen muss.

Die Bedienung erfolgt also über das Tablet oder Smartphone, den Rest erledigt der TVFix Caster. Man kann praktisch jeden Streaming-Service seiner Wahl verwenden, denn sie alle unterstützen diese Vorgehensweise und ermöglichen somit ein gutes Erlebnis auf dem großen Fernsehgerät.

TVFix Caster Erfahrungen

Selbstverständlich wollten wir es etwas genauer wissen und haben uns auch im Internet während der Recherche einmal nach Erfahrungsberichten umgesehen. Denn wir wollten wissen, inwiefern die Menschen mit dem Streaming-Media Player zufrieden sind. Er wurde von den meisten gut angenommen. Seine leichte Bedienung wurde gelobt und daher wollen die meisten auf das Streaming-Media Player nicht mehr verzichten. Sie statten damit nicht nur ihr Wohnzimmer aus, sondern auch ebenso das Schlafzimmer, so dass sie abends auch noch angenehme Inhalte auf dem Fernsehgerät wiedergeben können. Negative Meinungen haben wir hingegen nicht finden können, weswegen wir davon ausgehen, dass die meisten mit dem Streaming-Media Player sehr zufrieden gewesen sind.

Welche Vor- und Nachteile hat der TVFix Caster?

Jedes Produkt besitzt für gewöhnlich seine eigenen Vor- und Nachteile, über die man sich im Klaren sein sollte, bevor man es kauft. Wir haben daher einmal sämtliche Vor- und Nachteile des Streaming-Media Player zusammengefasst, so dass es für dich einfacher ist, dich zu entscheiden. Du kannst diese Listen auch dazu verwenden, wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, ob der TVFix Caster das richtige für dich ist.

Vorteile:

Einfache Handhabung

Keinerlei Verzögerungen oder Lags

Video und Audio wird hervorragend wiedergegeben in Full HD

Guter Sound

Unterstützt zahlreiche Streaming-Services

Nachteile:

Keine bekannt

Wie du siehst, hat der TVFix Caster eigentlich nur Vorteile, von denen du profitieren kannst. Der Streaming-Media Player ist leicht anzuschließen, sendet ohne Verzögerungen und ermöglicht somit ein perfektes Fernseherlebnis. Selbst die Audio- und Bildqualität kann sich sehen lassen, die das Gerät mit einer Full-HD-Qualität ausstrahlt.

Warum brauche ich diesen Streaming-Media Player?

Von dem TVFix Caster werden vorwiegend Menschen angesprochen, die sich gerne im Internet aufhalten und dort Videoinhalte genießen. Das kann sowohl jemand aus einer jüngeren Altersklasse sein, aber auch jemand, der bereits etwas älter ist. Filme oder Netflix schaut im Grunde heutzutage jeder. Also können sie auch gleichermaßen vom TVFix Caster profitieren. Es ist dabei auch unerheblich, ob der Nutzer männlich oder weiblich ist. Da der Anschluss sehr einfach erfolgt, werden auch jene angesprochen, die normalerweise Probleme mit technischen Geräten haben. Denn in den meisten Fällen haben sie keine Probleme, den Streaming-Media Player anzuschließen. Die Zielgruppe ist also durchaus breit gefächert.

Bekannte FAQ zu diesem Streaming-Media Player

In diesem Abschnitt klären wir die letzten Fragen, die womöglich während des Artikels aufgekommen sind und die weitere Einzelheiten erklären.

F: Wie lange muss ich auf die Lieferung warten?

A: Normalerweise dauert die Lieferung bis zu höchstens 30 Tagen. Dies garantiert auch der Anbieter. Allerdings kommt es auch immer ein wenig darauf an, von wo aus man bestellt.

F: Gibt es ein Rückgaberecht?

A: Man kann binnen 60 Tagen eine Retoure anfordern. Dann erhält man auch sein Geld zurück, ohne dass es Probleme gibt.

F: Was ist, wenn unterwegs die Lieferung verloren geht?

A: Kommt der TVFix Caster nicht im genannten Zeitrahmen an, kann man sich innerhalb von 60 Tagen beim Anbieter melden. Dieser sendet entweder ein neues Gerät zu, oder sucht auf dem Postweg nach dem verschollenen Paket.

Wo kann ich TVFix Caster kaufen?

Wir empfehlen eindeutig den Kauf direkt über den Anbieter. Denn nur hier kann man sichergehen, dass man das Original bekommt. Die Bestellung verläuft völlig unkompliziert und bietet sogar noch das eine oder andere Angebot, von dem man Gebrauch machen kann. Geht man auf die Webseite, gibt es dort ein Bestellformular, welches man zunächst ausfüllen muss. Hier gibt man nur die wichtigsten Daten ein. Danach wählt man einfach aus, wie man den TVFix Caster bezahlen will. Dabei bieten sich Möglichkeiten wie Paypal oder Kreditkarte an. Sie geben dem Käufer zudem eine gute Sicherheit. Wenige Tage nach der Bestellung wird der TVFix Caster auf den Versandweg gebracht, so dass man ihn relativ zügig erwarten kann.

Etwas zu den Angeboten: Der Hersteller gibt auf seiner Webseite ein paar bestimmte Formate heraus, die jedoch zeitbegrenzt verfügbar sind. Wer diese nutzen will, sollte also entsprechend schnell sein und zuschlagen, solange die Möglichkeit besteht. Sie bestehen meistens aus mehreren Geräten und geben einem die Option, nicht nur das Wohnzimmer mit diesem Gerät auszustatten, sondern auch das Schlafzimmer. Alternativ dazu kann man natürlich auch mit einem Bekannten bestellen, so dass man sich die Menge als auch den Preis teilen kann. Ein deutlicher Vorteil: Mittels dieser Angebote ist das einzelne Gerät sehr viel günstiger, so dass es immer empfehlenswert ist, die Formate zu nutzen.

TVFix Caster – Technische Daten

An dieser Stelle fassen wir noch einmal überschaubar die sämtlichen Eigenschaften des TVFix Caster zusammen, damit man sich ein noch besseres Bild von dem Gerät machen kann:

Full HD in 1.080 Auflösung

unterstützt H.265 Dekodierung

50 Prozent höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit

Plug and Play

für Android 4.4+, iOS 9.0 und MacOS 10+

Radiofrequenz: 2.4 G

Videoformate: AVI, FLV, MKV, MOV, RM, TS, VOB

Audioformate: AAC, APE, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA

Fotoformate: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG

keine speziellen Treiber erforderlich

Wie man sieht, bringt das Gerät alles mit, was für einen einwandfreien Betrieb erforderlich ist.

Wer ist der Anbieter des TVFix Caster?

Der Anbieter ist ein Unternehmen, das den Namen Best Deals Ltd. trägt. Die vollständige Adresse lautet wie folgt: Best Deals Ltd., Beauty Avenue, 8 Argyle Street, Mong Kok, Kowloon, Mong Kok, Hong Kong. Ferner ist eine Emailadresse verfügbar, die man jederzeit nutzen kann.

Homepage: https://www.gettvfix.com/

