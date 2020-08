Sleep Connection Test – Anti-Schnarch Armband

Sleep Connection – Wer nachts schnarcht, ist meistens am darauffolgenden Morgen erschöpft und unausgeschlafen. Die Zahl der Männer, die schnarchen, ist zwar höher, es gibt jedoch auch genügend Frauen, die nachts kaum Schlaf finden. Wer zusammen im Bett liegt, hat das Problem, dass man sich gegenseitig aufweckt. Das Schnarchen kann dann zu einer regelrechten Geduldsprobe werden. Maßnahmen gibt es dagegen genügend auf dem Markt. Doch nicht alle halten auch das, was sie versprechen. Daher waren wir auf der Suche nach Alternativen und sind auf Sleep Connection gestoßen. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Anti-Schnarch-Armband, welches man einfach ums Handgelenk legt und welches in der Nacht dabei hilft, das Schnarchen einzudämmen. Wir möchten es gerne nachfolgend einmal vorstellen.

Was ist Sleep Connection?

Das Sleep Connection ist ein Anti-Schnarch-Armband, welches mit einem völlig natürlichen Konzept arbeitet, nämlich dem Schlafenden einen Hinweis zu geben, damit dieser sich umdreht. Diese Praktik ist zwischen zahlreichen Paaren im Bett eine geläufige Methode, um den anderen zu beruhigen. Häufig erfüllt dieses Vorgehen seinen Zweck. Allerdings ist es meistens so, dass doch beide wach sind in der Nacht und dann erst einmal wieder einschlafen müssen. Das Anti-Schnarch-Armband erfüllt diesen Zweck, ohne dass jemand dafür aufwachen muss. Der Hersteller hat die folgenden Eigenschaften daher in den Vordergrund gestellt:

– Erholsamer und regenerativer Schlaf

– Keine Ruhestörung des Partners

– Verlagert den Körper, so dass man besser atmen kann

– Bessere Sauerstoffaufnahme ist möglich

– Am nächsten Tag ist man eher ausgeschlafen

– Unkomplizierte Verwendung am Handgelenk

Eine gute Nachtruhe ist mit Sleep Connection so gut wie garantiert. Sofern das Konzept bereits im Ehebett funktionierte, sollte man das Anti-Schnarch-Armband auf jeden Fall einmal ausprobieren. Außerdem ist das Konzept auch belegt, denn wenn man sich in der Nacht umdreht, kann man oftmals besser atmen, was das Schnarchen unterbindet.

Was sind die Sleep Connection Qualitätsmerkmale?

Für Sleep Connection gibt es generell zwar keinerlei Gütesiegel oder ähnliches, wir möchten jedoch versichern, dass das Anti-Schnarch-Armband durchaus gute Arbeit leisten kann. Der Wirkungsgrad wird allerdings von anderen Faktoren beeinflusst. Der Hersteller geht so weit, dass er eine Zuverlässigkeit von 60 bis 70 Prozent garantieren kann. Bei manchen Menschen dauert es einfach etwas länger, bis das Sleep Connection eine volle Wirkung entfaltet. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert, das Anti-Schnarch-Armband auszuprobieren und zu sehen, ob es wirkt, oder weniger.

Wir haben das Gerät auch einfach einmal ausprobiert, damit wir uns selbst ein Bild davon machen konnten. Die Erfolgsquote wurde in jedem Fall gehalten, auch wenn es binnen der ersten Nächte ein wenig komisch war, mit Sleep Connection ins Bett zu gehen. Es lag fest am Handgelenk, fühlte sich jedoch schwer an. Dieser Zustand ließ jedoch sehr bald nach, so dass wir die volle Wirkung bemerken konnten. Am anderen Morgen verließen wir ruhiger unser Bett und waren ausgeschlafener, weil wir uns selbst nicht mehr mit dem Schnarchen weckten. Wenn ein Partner mit im Bett lag, berichtete dieser, dass man ruhiger schlief und dass sie selbst ebenfalls von dem Anti-Schnarch-Armband profitiert hätten.

Insgesamt denken wir, dass die Erwartungen durchaus ein wenig übertroffen worden sind und eine gute Erholung mittels Sleep Connection möglich ist. Wichtig ist allerdings auch, dass man nicht ohnehin schon einen leichten Schlaf hat, aus dem man relativ schnell erwacht.

Sleep Connection Bewertung und Empfehlung

Alles in Allem waren wir mit Sleep Connection sehr zufrieden und möchten es daher sehr gerne weiterempfehlen. Ein Anti-Schnarch-Armband wie dieses besitzt Eigenschaften, von denen man profitieren kann und einen sehr viel besseren Schlaf findet. Dies lässt einen im Alltag sehr viel entspannter wirken und man hat mehr Energie, woraufhin man sich auch besser konzentrieren kann. Viele Menschen suchen bereits nach einer Alternative, die mit diesem Gerät hier geboten wird. Das Anti-Schnarch-Armband ist einfach in seiner Nutzung und auf jeden Fall eine Alternative, die man für sich selbst ausprobieren sollte.

Allgemeine Informationen zum Thema Anti-Schnarch-Armband

Nachfolgend wollen wir einmal zusammenfassen, wie man Sleep Connection wirklich richtig verwendet. Wenn man das Anti-Schnarch-Armband erhält, ist es erst einmal wichtig, dass das Gerät aufladen kann. Denn nur dann funktioniert es auch ordnungsgemäß. Das Aufladen dauert meist ein paar Stunden. Danach kann man das Sleep Connection auch schon verwenden. Abends vor dem Schlafengehen wird es einfach um das Handgelenk gelegt wie eine normale Armbanduhr. Wenn man dann während der Nacht schnarcht, sendet das Armband einen elektrischen Impuls an den Arm, welcher einen dazu bringt, sich umzudrehen.

Auf diese Weise erhält man wieder einen besseren Zugang zu Sauerstoff und hört mit dem Schnarchen auf. Diese Vorgehensweise kennt man innerhalb vieler Ehen, wenn der Mann, oder aber die Frau schnarchen. Mit Sleep Connection ist es möglich, dass beide einen erholsamen Schlaf verleben und sich keine Sorgen darum machen müssen, nachts mehrfach, durch sich selbst, oder aber den anderen, wach zu werden. Alle Parteien bleiben ungestört und stehen am Morgen erholt auf.

Allgemeine Sleep Connection Meinungen

Wir wollten selbstverständlich wissen, ob Sleep Connection auch bei anderen gut ankommt und haben daher einmal nach Erfahrungsberichten im Internet gesucht. Dabei sind wir auch fündig geworden und konnten unser Bild von dem Anti-Schnarch-Armband vertiefen. Die meisten haben das Produkt verwendet, mussten sich jedoch, wie wir auch, erst einmal daran gewöhnen. Sleep Connection war für sie ein Utensil, welches sie jedoch gerne ausprobieren wollten. Die meisten fanden es einfach zu bedienen und haben sich rasch daran gewöhnt, es während der Nacht zu tragen. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Die meisten gehen ohne das Anti-Schnarch-Armband gar nicht mehr ins Bett, einige haben auch komplett damit aufgehört, zu Schnarchen.

Ein paar der Berichte deuteten jedoch auch darauf hin, dass es nicht immer positiv ablief und es tatsächlich ein paar gab, die sich weder an das Armband gewöhnen konnten, geschweige denn einen Erfolg damit hatten. Daher empfehlen auch wir hier an dieser Stelle weiter, dass jeder für sich selbst ausprobieren muss, ob er mit Sleep Connection zurechtkommt und es einen Vorteil bietet. Richtig negative Berichte haben wir keine finden können, die meisten sind in jedem Fall überzeugt von dem Anti-Schnarch-Armband und wollen auch keine Nacht mehr ohne schlafen. Weitere Kundenmeinungen könnt ihr über diesen Link hier lesen!

Vor- und Nachteile von Sleep Connection

Jedes Gesundheitsprodukt besitzt seine eigenen Vor- und Nachteile, die wir gerne nachfolgend einmal für dich zusammenfassen möchten. Anhand von diesen kannst du dir selbst ein Bild von Sleep Connection machen. Gleichwohl kann diese Liste eine Kaufentscheidungshilfe sein, wenn du dir noch nicht sicher bist, ob das Produkt wirklich das Richtige für dich, beziehungsweise deine Gesundheit ist.

Vorteile:

– Leichte Bedienung

– Ungestörte Nachtruhe

– Ruhiger Schlaf

– Für jede Altersklasse gleichermaßen geeignet

– Wirkt sich nicht nur positiv auf die eigene Gesundheit aus

– Lässt auch den Partner sehr gut schlafen

Nachteile:

– Keine bekannt

Du siehst, dass Sleep Connection weitgehend nur positive Aspekte hat, von denen du profitieren kannst. Es ist nicht nur angenehm zu tragen, sondern hat auch eine hohe Erfolgsquote, wenn es um das Schnarchen geht. Es wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus und ist für jede Altersklasse geeignet. Den Partner muss man nicht mehr in der Nacht aufwecken, wenn er schnarcht, denn das erledigt von nun an die Uhr, die um sein Handgelenk liegt. Alles in allem nur Vorteile, von denen man auf jeden Fall profitiert.

Warum brauche ich dieses Anti-Schnarch-Armband?

Profitieren können vor allem diejenigen, die in der Nacht schnarchen und dem ein Ende setzen wollen. Gleichzeitig hängt die Verwendung weder vom Alter, noch vom Geschlecht aus. Frauen und Männer können beide von dem Anti-Schnarch-Armband profitieren und Sleep Connection zu ihrem Vorteil nutzen. Es schnarchen zwar meist die Männer, doch auch Frauen haben keine nennenswerten Nachteile durch die Verwendung von Sleep Connection. Die Erfolgsquote liegt bei etwa 60 bis 70 Prozent, doch es ist immer einen Versuch wert, das Produkt auszuprobieren und seine eigenen Erfahrungen damit zu sammeln. Ganz gleich, welche Altersklasse, oder welches Geschlecht man hat, Sleep Connection stellt immer eine andere Form der Lösung dar, die man für sich entdecken sollte.

Gibt es möglicherweise Probleme mit Sleep Connection?

Wir haben uns Sleep Connection lange und eingehend angesehen und dabei keinerlei Probleme feststellen können, die als störend empfunden werden können. Das Armband ist zwar groß, doch gewöhnt man sich meistens relativ schnell an das Tragegefühl. Wird es trotzdem als Belastung empfunden, kann sich dies nach ein paar Tagen legen. Wir möchten an dieser Stelle auch noch anbringen, dass es nicht empfehlenswert ist, Sleep Connection zu tragen, wenn man einen Herzschrittmacher, oder andere elektrisch funktionale Teile im Körper hat. Denn diese können durch die Tätigkeit des Armbandes beeinflusst werden. In diesem Fall sollte man von einer Verwendung von Sleep Connection absehen.

Bekannte FAQ zu diesem Produkt

Nachfolgend klären wir noch die geläufigsten Fragen, die sich rund um Sleep Connection ergeben können und liefern die notwendigen Antworten.

– F: Was tun, wenn das Armband nicht funktioniert?

o A: Überprüfe, ob die Batterien richtig einliegen und das Fach fachgerecht verschlossen ist.

– F: Was ist alles im Lieferumfang enthalten?

o A: Der Lieferumfang besteht aus dem Anti-Schnarch-Armband, einem englischsprachigen Benutzerhandbuch, sowie einer leitfähigen Folie, die man auf die Unterseite des Sleep Connection kleben muss. Dazu kommt auch ein Kabel, mit welchem man das Anti-Schnarch-Armband aufladen muss.

– F: Wie lange fällt die Akkulaufzeit von Sleep Connection aus?

o A: Der Hersteller gibt eine Laufzeit von etwa acht Stunden an.

– F: Wie hoch fällt die Erfolgsquote aus?

o A: Innerhalb von Tests fand man heraus, dass die Erfolgsquote von Sleep Connection bei etwa 60 bis 70 Prozent liegt.

– F: Mir ist der Impuls zu stark, kann man diesen umstellen?

o A: Das Armband besitzt mehrere Modi zur Einstellung der Intensität. Dementsprechend kann man es auch auf die eigenen Bedürfnisse anpassen, wenn der Impuls nachts zu stark ist. Es ist wichtig, dass dieser so gering wie möglich, aber so stark wie nötig ist.

Wo kann ich Sleep Connection kaufen?

Am besten ist es, wenn man das Armband direkt über den Hersteller bezieht. Denn dieser verkauft das Anti-Schnarch-Armband über eine eigene Internetseite, wo er auch entsprechende Angebote bereithält. Auf diese gehen wir noch später ein. Wer das Armband bestellen möchte, schaut einfach auf der Webseite vorbei und füllt dort das bereitgestellte Bestellformular aus. Im Anschluss kann man auswählen, wie man das Armband bezahlen möchte. Hierfür stehen mehrere Möglichkeiten wie Paypal und Kreditkarte zur Verfügung. Demnach sehr risikofreie Methoden, die man nutzen kann. Danach wird die Bestellung einfach abgeschickt und wenige Tage später versandt. Das Armband erhält man schließlich in der Form eines Päckchens. Nach Erhalt kann man Sleep Connection dann einfach aufladen und gleich ausprobieren.

Die angesprochenen Angebote sind übrigens zeitbegrenzt, um dies schon einmal eingangs zu erwähnen. Wer davon profitieren möchte, sollte sie also nutzen, solange sie verfügbar sind. Im Rahmen der Angebote sind meistens mehrere Modelle des Armbandes enthalten. Somit kann man die Angebote prima nutzen, wenn man nicht alleine bestellt. Gleichwohl eignen sich die Angebote, wenn man zum Beispiel immer ein Armband griffbereit haben möchte, sofern das andere aufladen muss. Das Gute: Wenn man mehrere auf einmal bestellt, bekommt man ein Einzelnes immer zum günstigeren Preis als bei einer alleinigen Bestellung. Daher ist es durchaus immer profitabel, wenn man auf diese Angebote zurückgreift.

Sleep Connection – Technische Daten

Kommen wir nun zu den technischen Eigenschaften, die das Anti-Schnarch-Armband mit sich bringt. Wir konnten hierzu zwar nur wenige Angaben finden, möchten diese jedoch nachfolgend wenigstens einmal zusammenfassen, so dass man sich selbst ein Bild davon machen kann:

– Erzeugt winzige Elektro-Impulse am Handgelenk

– Integrierte Bio-Sensorik, die Schnarchen lokalisieren können

– Senden das elektrische Signal über Gummi-Elemente aus

– Einfache Bedienung dank integriertem Ein- und Ausschalter

Seitens des Herstellers wird garantiert, dass man das Armband sehr leicht bedienen kann, da es lediglich einen Knopf für die Intensität als auch die Ein- und Ausschaltung besitzt. Dementsprechend kann man nicht viel falsch machen. Beim Tragen ist es außerdem wichtig, dass die Gummi-Elemente die Haut berühren, um den Impuls wirkungsvoll weiterzuleiten.

Wer ist der Anbieter des Produkts?

Die Adresse des Anbieters lautet wie folgt: Sleep Connection Store, 2200 Dunbarton Dr. Suite E Cheasapeake VA 23325. Ferner gibt es eine Emailadresse, an die man sich bei weiteren Fragen wenden kann. Diese lautet: support@sleepconnectionstore.com. Dazu ist es empfehlenswert, die E-mail in englischer Sprache abzufassen, um eine möglichst gute Antwort zu erhalten.

Homepage: https://www.sleepconnectionstore.com/

