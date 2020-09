Shine Amor Avis- La protection de la peinture fonctionne-t-elle vraiment ?

Shine Armor – Tous ceux qui possèdent une belle voiture savent ce que l’on ressent lorsque soudain une égratignure apparaît sur la peinture. Peu importe que vous laviez et polissiez votre voiture régulièrement ou que vous la ciriez. Il arrive toujours un moment où vous avez une légère égratignure sur votre voiture. Toutefois, certains d’entre eux peuvent très bien être éliminés si vous utilisez les bons produits de soin. Aujourd’hui, nous avons jeté un coup d’œil à Shine Armor. Une protection de la peinture qui non seulement lisse les rayures, mais confère aussi à la peinture une qualité exceptionnelle. Nous examinons ce qui la rend si spéciale et pourquoi elle est si bénéfique.

Qu’est-ce que Shine Armor ?

Shine Armor est un nettoyant pour voiture qui ne convient pas seulement au nettoyage des voitures. En même temps, il peut également être utilisé pour entretenir d’autres surfaces pour lesquelles un nettoyant spécial est autrement nécessaire. Cela comprend, par exemple, un bateau, mais aussi d’autres surfaces. Les revêtements céramiques peuvent être très bien traités avec Shine Armor et une seule couche suffit. Voici les avantages que le fabricant promet :

combinaison parfaite de tensioactifs et de revêtement céramique en SiO2

convient pour les voitures, les bateaux et autres surfaces exigeantes

20 fois plus résistant que la cire

brillance du vernis

pas de stries ou d’éraflures

développé en laboratoire, une technologie conviviale et innovante

Le concept de Shine Armor soutient tout ce que l’on attend d’une bonne protection de la peinture. En même temps, la voiture est protégée contre les nouveaux dommages. Un tel nettoyant pour voiture est particulièrement souhaitable pour les nouvelles voitures, mais les anciens modèles peuvent également être parfaitement polis avec Shine Armor.

Quelles sont les caractéristiques de qualité de Shine Armor ?

En fait, il n’y a pas de label de qualité ou autre que nous devrions énumérer ici. Mais Shine Armor offre d’autres avantages. Nous l’avons essayé une fois et nous voulions voir par nous-mêmes comment il nettoie la voiture. Tout d’abord, il est important de bien laver la voiture. Un shampoing normal pour voiture peut être utilisé à cet effet. L’odeur est agréable et donc l’utilisation aussi. Une peinture d’apparence terne est réévaluée par Shine Armor. Les éraflures sont atténuées.

L’utilisation est tout à fait simple et sans problème. Il n’est pas nécessaire de travailler comme un esclave, comme c’est le cas avec de nombreux polis. De même, le produit ne laisse pas de traces, comme c’est le cas avec la cire automobile typique. Dans l’ensemble, c’est une bonne innovation, le résultat est impressionnant.

Évaluation et recommandation de Shine Armor

Nous aimerions recommander Shine Armor à d’autres personnes, car nous pensons que c’est un produit de nettoyage automobile qui fonctionne efficacement et qui offre donc une bonne protection de la peinture. Il est facile à utiliser et ne pose aucun problème à tout le monde. L’âge de la peinture n’a pas non plus d’importance. Les anciennes peintures sont parfaitement aplanies, les nouvelles sont efficacement protégées. Il y a donc quelque chose pour tout le monde. Shine Armor peut être utilisé non seulement pour la peinture ou le nettoyage des voitures, mais aussi pour le traitement d’autres surfaces. En utilisant Shine Armor, vous bénéficiez non seulement de sa simplicité, mais vous pouvez également être sûr que le résultat final est beau. Nous donnons donc une bonne note à Shine Armor.

Informations générales sur la protection des peintures

Il existe de nombreuses façons d’entretenir professionnellement une voiture ou des surfaces similaires. Tout d’abord, il est toujours question d’utiliser de la cire pour une peinture jeune, alors que pour un véhicule plus ancien, la protection de la peinture sous forme de polissage est une possibilité. Ce dernier a cependant la capacité de gratter les plus petites surfaces de la peinture. La plupart des mélanges de polissage contiennent de petites particules qui endommagent la surface de la peinture et, par conséquent, il n’y a en fait plus de bonne protection de la peinture.

Cela signifie que de plus en plus de dommages surviennent lors du nettoyage des voitures, même si on ne les remarque pas. La formule, en revanche, est conçue non seulement pour nettoyer la voiture, mais aussi pour lui donner une bonne protection de la peinture. Cela en fait le produit idéal pour les voitures de tous âges.

Avis du général Shine Armor

Nous avons cherché d’autres utilisateurs sur Internet et avons voulu lire des rapports sur leurs expériences. Parce que nous voulions voir si d’autres personnes ont eu de bonnes expériences avec Shine Armor. Nous avons également trouvé quelques rapports et avons pu lire que la plupart d’entre eux étaient satisfaits du nettoyeur de voitures. Il était facile à utiliser et a eu l’effet désiré. La plupart des gens l’utilisent régulièrement et pensent qu’il est bon pour leur voiture d’être traitée avec une telle protection de la peinture. Nous n’avons trouvé aucun rapport négatif. Nous supposons donc que la plupart d’entre eux étaient assez satisfaits. Vous pouvez trouver plus d’avis de clients via ce lien!

Pourquoi ai-je besoin de cette protection de la peinture ?

Bien entendu, la protection de la peinture s’adresse en premier lieu aux personnes qui possèdent une voiture. Cependant, il y a aussi ceux qui peuvent utiliser le nettoyage de voiture sur d’autres surfaces. Comme un bateau, par exemple. Les surfaces céramiques bénéficient également de son utilisation. Peu importe donc l’âge que vous avez, les soins sont toujours utiles. Néanmoins, il n’est pas intéressant de savoir quel sexe vous avez. Les femmes aussi bien que les hommes peuvent très bien manipuler Shine Armor.

D’ailleurs, c’est aussi le produit parfait pour ceux qui ont déjà essayé une autre protection de peinture et qui n’ont pas eu un si bon succès avec elle. Dans l’ensemble, il convient à tous ceux qui veulent nettoyer l’une des surfaces mentionnées. Toutes les informations complémentaires se trouvent ici sur la page du fabricant!

FAQ connues sur ce produit

Venons-en maintenant au point où nous répondons aux questions typiques qui ont pu se poser au cours de la lecture. Nous voulons ainsi vous donner la possibilité d’être pleinement informés sur le produit.

Q : Les offres sont-elles limitées dans le temps ?

R : Oui, vous devriez donc vous lancer si vous avez la possibilité de commander la protection de la peinture sous forme de devis.

Q : Puis-je suivre mon envoi ?

R : Si vous avez commandé une armure Shine Armor, vous recevrez normalement un courrier électronique lors de son expédition. Dans ce courriel, vous trouverez un numéro de suivi, avec lequel vous pouvez facilement vérifier sur Internet où en est votre commande à l'heure actuelle.

Q : Puis-je vraiment utiliser Shine Amor sur n'importe quelle peinture ?

A : Oui, absolument ! La voiture restera toujours protégée après le traitement, sans stries ni rayures.

Q : Quelle est la force de Shine Armor ?

R : Le fabricant affirme qu'il est environ 20 fois plus résistant que tout mastic ou cire commerciale que vous pouvez obtenir comme protection de la peinture.

Q : Quelle est la durée d'efficacité de la protection de la peinture ?

R : Normalement, vous lavez votre voiture toutes les quelques semaines. Pendant ce temps, Shine Armor peut certainement répondre à ses exigences en matière de protection de la peinture sans avoir à se soucier de son décollement.

Q : Ai-je besoin d'accessoires supplémentaires pour le traitement ?

R : Il est simplement nécessaire d'avoir quelques chiffons en microfibre à portée de main pour laver votre voiture. Il n'est absolument pas nécessaire d'en faire plus.

Q : Existe-t-il une garantie de remboursement ?

R : Malheureusement, le fabricant de Shine Armor ne fournit aucune information à ce sujet. Toutefois, si vous avez des problèmes pour utiliser la protection de la peinture, veuillez contacter l'adresse électronique du support et demander. Vous obtiendrez une réponse garantie.

Où puis-je acheter Shine Armor ?

Il est préférable d’acheter Shine Armor directement auprès du fabricant. Ce n’est qu’alors que vous pouvez être sûr d’obtenir l’original et que vous pouvez également garantir une certaine qualité. Pour commander, il suffit de se rendre sur la boutique en ligne du producteur et de remplir un bon de commande. Dans ce formulaire, toutes les données importantes sont incluses. Ensuite, on ne fait que choisir comment on veut payer le produit. Il existe différentes options de paiement pour cela. Parmi eux, la carte de crédit et Paypal. Une fois que vous les avez choisies, il vous suffit de cliquer sur “Envoyer” et la commande est passée.

En outre, il y a les différentes offres que nous voudrions aborder à ce stade. Ils contiennent plusieurs bouteilles et coûtent au total moins cher qu’une seule commande. Ils sont donc parfaits pour accumuler un stock. C’est à vous de décider si vous utilisez l’offre pour vous-même ou même si vous commandez avec un ami. Le fait est, cependant, que vous devez être rapide dans votre choix. Parce que les formats de l’offre sont toujours limités dans le temps et qu’on ne sait pas très bien quand ils reviendront. Il est donc recommandé de les prendre lorsqu’ils sont disponibles.

Shine Armor Faits techniques

En ce qui concerne les propriétés techniques, on trouve peu de choses en matière de protection de la peinture. Mais voici ce que nous avons pu découvrir :

Entretien 3 en 1 de la peinture automobile, avec revêtement céramique et formule brillante

Scelle, nettoie et protège

Solution innovante et conviviale développée en laboratoire

Tout simplement parce que Shine Amor a été développé en laboratoire, nous supposons qu’il s’agit d’une formule de haute qualité utilisée dans la production et qu’il s’agit d’un lave-auto sur lequel vous pouvez compter. L’efficacité des ingrédients a fait l’objet de recherches scientifiques et offre en même temps une technologie innovante qui n’est pas encore connue des autres produits.

Qui est le fournisseur du produit ?

Le fournisseur de Shine Armor est une entreprise située aux États-Unis. Nous avons résumé ici l’adresse complète : Shine Products LLC 8600 Long leaf Dr. Parkland FL, 33076, plus une adresse électronique pour le support. Vous êtes sur le site : support@getshinearmor.com. Il existe également un numéro de téléphone : +14027801427.

Page d’accueil: https://www.getshinearmor.com/

