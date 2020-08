Hollywood Formel Buch Test – Hilft das Ernährungsprogramm?

Was ist das Hollywood Formel Buch?

Das Hollywood Formel Buch macht sich das Wachstumshormon Somatropin zunutze. Dieses Hormon wird vom menschlichen Gehirn produziert und soll den Körper zum Muskelaufbau, zum Fettabbau und zur Reparatur von Zellschäden anregen. Dem Autor des Ernährungsprogramm zufolge stellt der menschliche Körper dieses Hormon ganz von selbst her. Ab den Dreißigern allerdings soll die Produktion abnehmen und in den Vierzigern sei es dann bereits sehr schwierig, Gewicht zu verlieren und in Form zu kommen.

Pharmazeutische Labore stellen eine synthetische Version des Wachstumshormons her. Es soll denselben Effekt wie das natürliche Somatropin auf den Körper haben und innerhalb kürzester Zeit zu enormen Erfolgen verhelfen. Im Hollywood Formel Ernährungsprogramm kommt diese synthetische Form des Somatropins allerdings nicht vor, da der Autor ein Programm entwickeln wollte, das zu einem gesunden und nachhaltigen Gewichtsverlust führt.

Die Hollywood Formel macht sich dagegen einige Lebensmittel zunutze, die auf natürlichem Wege dazu beitragen sollen, die Menge an dem speziellen Wachstumshormon im Körper zu steigern. So lässt sich dem Autor zufolge eine gesunde Ernährung etablieren. Daneben gilt es in dem Programm andere Lebensmittel zu vermeiden, die die Produktion des speziellen Wachstumshormons hemmen sollen. Der größte Hemmstoff für die Produktion von Somatropin soll allerdings Insulin sein – daher handelt es sich bei den Lebensmitteln, die es zu vermeiden gilt, um solche, die die Insulinproduktion im Körper steigern. Häufig als gesund deklarierte Lebensmittel, die die Insulinproduktion anregen und deshalb im Hollywood Formel Buch zu vermeiden sind, sind unter anderen:

Müslis, Müsliriegel, Cerealien

Fruchsäfte, Fruchtsaft-Konzentrate

Süßkartoffeln

Sojaprodukte

Zur offiziellen Seite!

Für wen ist das Produkt geeignet?

Das Hollywood Formel Ernährungsprogramm richtet sich an Menschen, die in den letzten Jahren einige Kilogramm zugenommen haben und diese kurz- bis mittelfristig abnehmen wollen und eine gesunde Ernährung anstreben. Junge Menschen, deren Körper noch ausreichend Somatropin produziert, profitieren von diesem Buch wahrscheinlich weniger, als Menschen, die bereits 30, 40, 50 oder 60 Jahre alt sind. Bei ihnen kann die Somatropin-Produktion gehemmt sein, was sich dem Autor des Programms zufolge in Form von Fetteinlagerungen äußert. Durch den Verzicht auf “Somatropin-hemmende Lebensmittel” und durch den Verzehrt von “natürlichen Somatropin-Aktivatoren”, sei es möglich, wieder zurück zu einem schlanken und vor allem gesunden Körper zu gelangen. Die gesunde Ernährung kann aber auch bei jüngeren Menschen Erfolge erzielen.

Der Autor des Buchs betont außerdem, dass Sport nicht zwangsläufig nötig ist, um mit der Hollywood Formel abzunehmen. Daher kann sich das Ernährungsprogramm auch für Menschen eignen, die nur wenig Zeit für sportliche Aktivitäten haben oder körperlich eingeschränkt sind und daher nur geringfügig Sport treiben können. Gesetzt wird hier schließlich auf gesunde Ernährung.

Wie sieht es mit der Alltagstauglichkeit aus?

Wie bereits erwähnt ist für das Hollywood Formel Buch keine intensive sportliche Betätigung notwendig sondern viel mehr eine gesunde Ernährung. Vergleichen mit einem anderen Ernährungsprogramm lässt sich mit der Hollywood-Formel sehr viel Zeit sparen, da weder eine morgendliche Jogging-Runde, noch die tägliche Session im Fitnessstudio notwendig ist. Wer möchte, kann die gesunde Ernährung aber natürlich durch sportliche Aktivitäten ergänzen.

Die gesunde Ernährung, die es während der Durchführung des Programms zu etablieren gilt, ist relativ unkompliziert. Wichtig ist es vor allem, all jene Lebensmittel aus dem Ernährungsplan zu verbannen, die die Produktion von Somatropin hemmen. Wie du weißt, sind das lediglich vier Lebensmittelgruppen, die sich durchaus durch andere Lebensmittel ersetzen lassen:

Vollkornbrot anstelle von Müsli

Fruchtsalat anstelle von Fruchtsaft

Kartoffeln anstelle von Süßkartoffeln

Fleisch, Milch und Joghurt anstelle von Soja

Reis- oder Erbsenprotein, Hafer- oder Mandelmilch, Lupinen oder Seitan anstelle von Soja

Hinzu kommen in der Hollywood Formel neun weitere “Übeltäter”, die es für eine gesunde Ernährung nach Jan Kaminski zu eliminieren gilt.

Zur offiziellen Seite!

Hollywood Formel Programm erklärt

Der Hauptteil des Programms ist das Buch “Die Hollywood-Formel: Endlich dauerhaft abnehmen”. Hier erfährst du, wie gesunde Ernährung funktioniert, wie du das Ernährungsprogramm in deinen Alltag integrieren und damit deine Ziele erreichen kannst. Zusätzlich dazu erhältst du Bonusmaterialien:

Spezial-Ratgeber: Endlich zuckerfrei, wie Sie mühelos zuckerfrei leben können

7-Tage Schnellstart-Mahlzeitenplan

Sonder-Report: Die Wahrheit über Vitamine & Mineralien

Der Spezial-Ratgeber befasst sich noch einmal intensiver damit, wie du es schaffst, den Zucker aus deinem Ernährungsplan zu verbannen. Schließlich sind es zuckerhaltige Lebensmittel, die den Insulinspiegel steigen lassen und dem Ernährungsprogramm zufolge dafür verantwortlich sind, dass die Produktion des Wachstumshormons im Körper abnimmt.

Der 7-Tage Schnellstart-Mahlzeitenplan zeigt dir, wie einfach es sein kann, nach der Hollywood Formel zu leben. Du kannst eine Woche lange die vorgeschlagenen Mahlzeiten zu dir nehmen. Gerade zu Beginn kann dieser Plan sehr hilfreich sein. Du lernst, welche Lebensmittel deinen Wunsch abzunehmen unterstützen, welch leckere Gerichte du mit diesen zaubern kannst und wie sie deine gesunde Ernährung fördern.

Der Sonder-Report ist wichtig für dich, wenn du nicht nur abnehmen, sondern auch langfristig gesund leben möchtest. Hier erfährst du mehr über Vitamine und Mineralien, wie sie deinen Körper in seiner Funktion unterstützen und wie du deine gesunde Ernährung langfristig vitamin- und mineralstoffreicher gestalten kannst.

Wie ist der Hollywood Formel Ablauf?

Sport muss bei der Anwendung der Hollywood Formel nicht zwingend betrieben werden. Das Buch fokussiert sich vor allem auf die gesunde Ernährung. Im Fokus stehen hier Lebensmittel, die Somatropin enthalten. Dieses Proteohormon soll zur Gewichtsreduktion beitragen und Viszeralfett abbauen. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch Sport treiben. Welche Sportart du wann, wie oft und wie lange betreiben möchtest, bleibt ganz dir überlassen.

Zur offiziellen Seite!

Welche Vorteile und Nachteile bringt das Produkt?

Jedes Ernährungsprogramm hat Vor- und Nachteile. Die Hollywood Formel tut sich damit hervor, dass sie dich nicht zum Verzicht auf unzählige Nahrungsmittel oder Makronährstoffe zwingt. Viel mehr geht es um eine Umstellung auf eine gesunde Ernährung mit Lebensmitteln, die das Wachstumshormon enthalten. Du darfst dich immer satt essen und darfst sogar Snacks zu dir nehmen. Auch musst du keinen Sport treiben. Dies ist gerade für viel beschäftigte Menschen und Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen ein enormer Vorteil.

Ein Nachteil dieses Buchs kann natürlich sein, dass du auf Süßkartoffel-Pommes ebenso verzichten solltest wie auf das morgendliche Müsli, auf Müsliriegel in der Mittagspause oder auf Fleischersatz aus Sojabohnen. Allerdings gibt es hier zahlreiche Alternativen, die du im Rahmen des Buchs für gesunde Ernährung kennenlernen wirst.

Wie sieht der Hollywood Formel Ernährungsplan aus?

Der Ernährungsplan für gesunde Ernährung ist bei diesem Buch entscheidend. Hier stellt sich vor allem die Frage: Welche Lebensmittel enthalten Somatropin und welche hemmen die körpereigene Produktion des Wachstumshormons? Feste Richtlinien gibt es kaum. Die einzige Regel, an die es sich zu halten gilt, ist, dass du auf die folgenden Lebensmittel verzichten solltest:

fermentierte Lebensmittel

Sojabohnen und Produkte aus Sojabohnen

Süßkartoffeln

Fruchtsäfte (Obst ist erlaubt)

Fenchel

Brokkoli

Erbsen

Radieschen

Rinderfilet

Knoblauch

Ingwer

Walnüsse

Gibt es einzigartige Hollywood Formel Merkmale?

Eine Besonderheit der Hollywood Formel ist, dass sie kaum vergleichbar ist mit einem anderen Ernährungsprogramm. Du darfst dich auch weiterhin satt essen und musst auf keine alltäglichen Lebensmittel verzichten. Nach einiger Zeit wirst du ganz genau wissen, welche Lebensmittel dich zu deinen Zielen bringen und welche deinen Erfolg mindern. Es steht dir frei, wann du wie viel isst, ob du das Frühstück oder das Abendessen ausfallen lässt oder ob du Nachmittags doch noch einen Snack zu dir nimmst. Alle weiteren Infos findest du hier auf der offiziellen Anbieter-Seite!

Hollywood Formel Qualitätsmerkmale

Verglichen mit anderen Programmen, die dir zum Abnehmen verhelfen sollen, musst du im Rahmen des Hollywood Formel Programms keinen Sport treiben. Auch verzichten musst du weder auf Kohlenhydrate noch auf Fett. Darüber hinaus bist du nicht einmal gezwungen, Kalorien zu zählen – denn entscheidend ist hier immer das Somatropin, das du durch deine gesunde Ernährung zu dir nimmst. Du bist frei in deinen Entscheidungen, deine gesunde Ernährung und deine sportliche Betätigung betreffend und kannst dich ganz nach deinem Körper richten.

Hollywood Formel Meinungen

Gibt es neben den Stars aus Hollywood auch “ganz normale” Menschen, die in der Vergangenheit mit der Hollywood Formel haben abnehmen können? Diese Frage hat uns genauso beschäftigt wie dich. Deshalb haben wir das Internet nach Erfahrungsberichten und Rezensionen durchforstet. Leider konnten wir bei unseren Recherchen nur sehr wenige Berichte finden – diese waren allerdings sehr positiv. Dennoch reichen diese subjektiven Erfahrungswerte kaum aus, um die Wirksamkeit des Programms zu belegen. Weitere Kundenmeinungen seht ihr auf der Anbieter-Seite wenn ihr hier auf den Link klickt!

Wo kann ich Hollywood Formel kaufen?

Du hast dich entschieden, mit der Hollywood Formel abzunehmen? Dann begib dich auf die Seite des Anbieters. Hier erhältst du nicht nur das Buch, sondern auch das Bonus-Zubehör. Der Anbieter gewährt aktuell einen Rabatt von 50 Prozent auf jede Bestellung.

Auf der Website findest du ein paar Informationen zu dem Buch. Anschließend werden deine Kontaktdaten abgefragt: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Land. Es handelt sich um eine E-Book-Version der Hollywood Formel, deshalb musst du deine Adresse nicht eingeben. Im Anschluss muss die Bestellung natürlich bezahlt werden. Möglich ist das via PayPal, Kreditkarte (MasterCard und Visa), Lastschrift oder Sofort Überweisung.

>> Click here

Wer ist der Autor?

Als Erfinder der Hollywood Formel gilt Jan Kaminski. Er arbeitet eigenen Angaben zufolge bereits seit seinem 27. Lebensjahr als Ernährungs- und Gesundheitscoach. Bis heute habe er mit tausenden Klienten zusammengearbeitet – unter anderen auch mit einigen Prominenten. Gemeinsam mit seinem Team hat er ein Onlineportal ins Leben gerufen, in dem es um Gesundheit und Fitness geht. Pro Monat, so sagt er, verzeichnet sein Onlineportal mehr als eine halbe Million Besucher.

Jan Kaminski sagt selbst, dass er in der Vergangenheit die wohl schwierigsten Klienten seiner Kollegen übernommen habe und diesen zu ihrem Wunschgewicht habe verhelfen können. Selbst die “hoffnungslosesten” Fälle sollen mit seiner Methode große Erfolge erzielen können.

Entwickelt habe er das Hollywood Formel Programm auf der Basis von mehr als 350 wissenschaftlichen Studien sowie mithilfe des Wissens aus zahlreichen Seminaren, die er in Japan, Schweden, Deutschland und der USA besucht habe. Entscheidend sei allerdings der Besuch im Hollywood Gym in Los Angeles gewesen. Hier habe er zum allerersten Mal von dem Wachstumshormon Somatropin gehört, auf dem seine Hollywood Formel heute basiert.

Allgemeine Informationen zu Ernährungsprogrammen

Auch wenn es häufig so scheint: Ernährungsprogramme haben nicht immer dasselbe Ziel. Die meisten Pläne sollen natürlich beim Abnehmen helfen. Andere fokussieren sich speziell auf den Abbau von Fett, während wiederum andere den Aufbau von Muskeln in den Mittelpunkt rücken. Auch gibt es Ernährungsprogramme, die gar nicht so sehr das äußere Erscheinungsbild verändern, sondern zu mehr Gesundheit verhelfen sollen. Die bekanntesten Ernährungsprogramme derzeit sind die Low-Carb- und die ketogene Ernährung. Andere setzen hingegen auf die High-Carb-Low-Fat-Ernährung, während wiederum andere auf rein natürliche Nahrungsmittel im Rahmen von Paleo setzen.

Zur offiziellen Seite!

Weiterführende Links