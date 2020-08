FitTrack Balance Avis – Votre compagnon de santé

Fittrack Balance – La génération actuelle est composée de personnes de plus en plus préoccupées par leur santé, d’où la prolifération des régimes alimentaires qui préconisent des recettes sans gluten, végétaliennes et à base de plantes. De plus en plus de personnes s’engagent également dans des activités qui favorisent la forme physique. Il peut s’agir de faire du sport, d’aller assidûment à la salle de sport pour s’entraîner, ou encore de courir sur une piste ou dans son quartier. Le nombre croissant de personnes qui meurent de la maladie du grand C et d’autres maladies connexes contribue à motiver les gens à manger et à vivre sainement pour améliorer et prolonger leur qualité de vie.

Une partie de notre désir de mener une vie saine consiste à passer des examens réguliers chez nos médecins afin qu’ils puissent faire des analyses de laboratoire de routine pour surveiller ce qui se passe dans notre corps. Comme nous ne sommes pas médecins, la seule façon de savoir honnêtement comment se portent nos systèmes internes est de rendre visite à nos médecins et de passer ces examens cliniques.

Bien que notre corps nous donne des signaux d’alerte précoce et que notre apparence extérieure nous fournisse un indice sur notre état de santé général, ce n’est pas une garantie de notre état de santé réel. La seule méthode pour savoir comment nous nous portons en matière de santé est de faire appel aux services de professionnels de la santé et d’en payer le prix fort.

Même si vous êtes maigre à l’extérieur, vous pouvez accumuler des graisses à l’intérieur, et vous n’en êtes pas conscient. Des maladies telles que les maladies cardiaques, la résistance à l’insuline et le diabète de type 2, entre autres, peuvent se développer à l’intérieur sans que nous le sachions, simplement parce que notre constitution physique ne le montre pas.

Il est donc essentiel de pouvoir vérifier nos signes vitaux aussi souvent que possible sans avoir à consulter fréquemment nos médecins. Grâce aux technologies médicales modernes, cela est devenu possible. L’une des dernières innovations à cet égard est l’échelle FitTrack.

FitTrack – Qu’est-ce que c’est ?

FitTrack n’est pas un simple pèse-personne sur lequel on marche et qui enregistre son poids. Il fait bien plus que cela. Il est doté d’une double technologie brevetée BIA qui vérifie 17 aspects critiques de votre santé, notamment la masse musculaire et osseuse, le pourcentage de graisse corporelle et le niveau d’hydratation. Ces données vous fournissent des informations utiles qui peuvent guider vos décisions en matière de mode de vie.

Grâce aux informations complètes qu’un simple passage sur votre échelle FitTrack peut vous donner, vous aurez l’impression d’être allé chez votre médecin. Vous aurez également l’impression d’avoir passé plusieurs tests en laboratoire et d’avoir reçu toutes les informations dont vous avez besoin pour changer votre vie et améliorer votre santé. Parfois, il suffit de confirmer notre état de santé par des chiffres pour nous pousser à persévérer dans notre désir d’être en forme et en bonne santé.

Vers le site officiel

Comment utiliser l’échelle FitTrack ?

Les fabricants ont veillé à ce que leur produit soit facile à utiliser. Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application qui l’accompagne. Lorsque vous avez votre balance FitTrack avec vous et que l’application est prête à fonctionner, vous pouvez enlever vos chaussures ou vos tongs et marcher dessus. Vous devez aller pieds nus sur la balance utilise la technologie BIA double qui capte les signaux électriques de votre corps par vos pieds. Il suffit de moins d’une minute pour vous fournir une évaluation complète de votre santé comprenant les mesures suivantes :

· Quantité de protéines

· Degré d’obésité

· Poids des muscles

· Poids sans graisse

· Graisse corporelle

· Poids standard

· Contrôle du poids

· Âge du corps

· Pourcentage de protéines

· Indice de graisse viscérale

· Masse osseuse

· Niveau d’hydratation

· Masse musculaire

· BMI

· Poids

· BMR

Comme vous pouvez le constater, ces chiffres sont supérieurs à ce que peut fournir un pèse-personne classique, même pour ceux qui sont faits sur mesure au-delà de votre poids. Ces 17 chiffres clés vous donneront un aperçu de votre état de santé afin que vous puissiez prendre les mesures nécessaires pour améliorer votre mode de vie. Vous n’avez plus besoin de consulter votre médecin aussi souvent, juste pour faire quelques tests afin de connaître ces éléments. Il vous suffit de monter sur la balance, et vous pouvez être évalué instantanément. Plus important encore, si vous achetez votre échelle FitTrack, vous pouvez obtenir ces informations quand vous le souhaitez et gratuitement.

L’application fournie avec l’échelle intelligente FitTrack fournit des tableaux de progression sur les 17 mesures, avec une précision de +/- 3 % car elle se synchronise avec l’application et même avec vos vêtements de sport. Elle peut contenir jusqu’à 8 profils dans l’application, et se connecte de manière transparente à chaque profil et met à jour vos progrès et vos historiques instantanément.

Qui devrait acheter FitTrack ?

Certaines personnes pourraient penser que les informations fournies dans les aperçus FitTrack sont inutiles. En réalité, si vous vous renseignez sur chacun des 17 domaines clés, vous comprendrez pourquoi on les appelle vos statistiques de l’état civil. La balance vous fournit des informations dont vous pensiez ne pas avoir besoin. Bien qu’il soit surtout connu comme un outil de suivi de la perte de poids, il peut être utilisé à diverses fins.

· Pour ceux qui surveillent leur poids

Le produit vous aide à suivre votre poids et votre IMC comme un guide et un outil de motivation pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Si vous suivez un programme de remise en forme, comme aller à la salle de sport ou suivre strictement un régime alimentaire sain, le pèse-personne FitTrack sera votre compagnon utile pour suivre vos progrès et contrôler vos chiffres. Il sera difficile d’évaluer l’efficacité de votre parcours de remise en forme si vous ne disposez pas de chiffres exacts et précis pour vous indiquer que vous atteignez ou manquez vos objectifs. Si votre objectif est simplement de vous débarrasser de la graisse du ventre, l’indice de graisse viscérale vous aidera à suivre vos progrès.

· Pour les athlètes

Même si vous êtes en bonne forme physique, étant un athlète, FitTrack est aussi pour vous. La plupart des paramètres mesurés dans cette échelle intelligente sont utiles pour ceux qui pratiquent un sport ou qui font de la musculation. Certains indicateurs, tels que la masse musculaire, seront tout à fait pertinents pour ceux qui pratiquent l’haltérophilie. D’autre part, le pourcentage de graisse sera une excellente mesure pour ceux qui souhaitent se muscler davantage.

Si vous êtes un athlète sérieux, le FitTrack est un excellent outil de suivi car il est assez difficile de s’adapter à un mode de vie sans s’appuyer sur des données chiffrées.

· Pour les familles et autres groupes

Toute la famille peut utiliser le FitTrack car il peut enregistrer jusqu’à 8 personnes à la fois. Il peut stocker, gérer et suivre efficacement toutes les informations afin que les parents, les frères et sœurs, les entraîneurs et les coaches puissent utiliser les données pour surveiller et guider les personnes évaluées par le produit.

· Pour les passionnés de santé

La plupart des gens qui entendent parler de FitTrack pensent immédiatement que c’est juste pour ceux qui surveillent leur poids ou qui désirent perdre quelques kilos. Mais il est clair que cette balance intelligente est destinée à tout le monde. Si vous avez rencontré des personnes qui prétendent avoir un certain âge, mais que leur corps est celui d’un jeune de 20 ans, vous pouvez valider la véracité de leur affirmation grâce à la balance intelligente !

En incluant le métabolisme ou l’âge du corps dans les domaines clés mesurés par le FitTrack, vous pouvez voir si votre physiologie s’accélère plus vite qu’elle ne le devrait. De plus, si vous avez décidé de changer radicalement de régime alimentaire, vous pouvez surveiller vos niveaux de protéines pour évaluer si votre corps reçoit tous les nutriments dont il a besoin avec vos nouvelles habitudes alimentaires.

Vers le site officiel

Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas seulement pour ceux qui veulent perdre du poids, mais pour tous ceux qui veulent rester en bonne santé en surveillant les mesures aussi régulièrement que possible.

En fin de compte, le FitTrack est très utile car il est difficile de ne dépendre que de notre poids pour suivre notre santé. La plupart des gens ne découvrent qu’ils ont pris un certain poids ou que leur IMC a baissé lorsqu’ils font leur bilan. Mais au fil des jours, il n’existe aucun paramètre concret sur lequel nous puissions nous appuyer pour nous guider dans notre cheminement vers une vie plus saine, à moins de disposer d’une balance intelligente aussi complète que le FitTrack.

Où peut-on acheter l’échelle FitTrack ?

FitTrack se vend à 89 dollars sur son site officiel. Il est également vendu chez Amazon, où les clients qui les ont achetés récemment ont des critiques élogieuses. Les utilisateurs partagent le fait que la balance et l’application sont faciles à utiliser. De plus, chaque mesure est accompagnée d’une explication sur ce qu’elle signifie pour vous et votre corps. Les personnes qui font de l’exercice aiment pouvoir vérifier rapidement leurs résultats, ce qui les pousse à travailler encore plus dur lorsqu’elles savent qu’il existe un moyen rapide d’évaluer l’efficacité de leur régime. Cliquez sur ce lien pour trouver le meilleur prix!

Questions courantes sur l’échelle FitTrack

Comment le FitTrack est-il capable de mesurer l’ensemble des 17 informations clés ?

Il peut être difficile de comprendre comment la balance intelligente peut mesurer les 17 mesures avec la plante des pieds comme seule source d’information. En outre, si l’on considère que vous n’avez qu’à monter sur la balance, et qu’elle peut déjà collecter des données en quelques secondes seulement. Alors, comment fonctionne la balance pour fournir tous ces chiffres ?

Comme mentionné précédemment, il dispose de la technologie BIA double ou de l’analyse d’impédance bioélectrique, qui est une innovation brevetée pour le produit. Lorsque vous montez sur la balance, un signal électrique relativement faible et assez sûr est envoyé par la balance à votre corps pour recueillir l’information. Ce signal circule dans tout votre corps et rencontre une résistance avec les tissus adipeux, mais s’écoule doucement dans les tissus musculaires qui ont une hydratation suffisante. La résistance est ce que nous appelons l’impédance, dans la technologie BIA, qui est la donnée critique utilisée pour calculer toutes vos mesures FitTrack.

Pour vous donner un aperçu, la composition de votre corps comprend votre masse musculaire, votre masse osseuse et vos graisses. L’eau est déduite de vos muscles et de vos graisses car elle est présente dans les deux tissus mais ne fait pas partie de votre composition corporelle.

FitTrack peut-il prendre en charge les utilisateurs en surpoids ?

Comme FitTrack attire les utilisateurs qui veulent perdre du poids, on peut s’inquiéter de la capacité maximale de la balance intelligente. Pour information, le pèse-personne FitTrack peut supporter jusqu’à 400 livres ou 181 kg. Cette capacité est élevée pour une balance aussi petite que le FitTrack. Elle peut être utilisée par ceux qui sont en dessous de ce poids.

L’application est-elle nécessaire pour utiliser le FitTrack ?

Vous pouvez toujours utiliser le FitTrack même sans télécharger l’application qui l’accompagne. Ainsi, vous pouvez l’utiliser comme un pèse-personne ordinaire. Le seul avantage de la synchronisation avec l’application est d’enregistrer votre poids et tous les autres paramètres et de suivre vos progrès et votre historique chaque fois que vous montez sur la balance.

Les personnes ayant des implants médicaux peuvent-elles utiliser FitTrack ?

Malheureusement, les personnes qui ont des implants électroniques tels que les stimulateurs cardiaques sont dissuadées d’utiliser des moniteurs de composition corporelle tels que le FitTrack, car les signaux de la balance intelligente peuvent interférer avec le fonctionnement régulier de l’implant, ce qui ne sera pas très avantageux pour la personne qui en est équipée.

Conclusion

Si vous prenez votre santé au sérieux et que vous souhaitez disposer d’une alternative ou d’une option supplémentaire pour surveiller vos signes vitaux, autre que d’aller chez votre médecin et de passer des tests de laboratoire, alors FitTrack est votre compagnon de santé idéal. Vous n’avez à l’acheter qu’une seule fois dans votre vie, et vous êtes prêt à vérifier et à évaluer votre santé et votre forme physique aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez le faire tous les jours ou après votre programme d’entraînement ou même lorsque vous sentez que votre bien-être général n’est pas parfait. Il peut constituer votre première ligne de défense contre la maladie, car vous surveillez les paramètres essentiels de votre santé.

C’est un défi de prendre de petites décisions pour améliorer votre santé au quotidien quand vous n’avez pas les chiffres pour vous soutenir et vous faire prendre conscience de votre situation en ce qui concerne votre santé. Si vous avez commencé votre voyage, alors FitTrack peut être votre outil de suivi pour vous stimuler et vous motiver continuellement dans votre progression vers la forme physique. FitTrack est véritablement un produit hautement recommandé, non seulement pour ceux qui veulent se débarrasser de poids inutiles, mais aussi pour tous ceux qui veulent suivre leur santé en essayant de manger et de vivre correctement.

Vers le site officiel

Contactez

The GiddyUp Group

16 N. Oak St.

Ventura, CA 93001

USA

Homepage: https://getfittrack.io/

Contact: support@giddyup.io

Further Links

1. https://www.healthline.com/health/body-fat-scale-accuracy

2. https://www.medicalnewstoday.com/articles/body-fat-scale-accuracy