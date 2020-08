Blaux Portable AC Avis – Mini-refroidisseur d’air pour les périodes chaudes

Blaux Portable AC – Tout le monde l’a vécu au moins une fois : on ne peut pas s’endormir le soir parce qu’il fait trop chaud dans la chambre. Vous vous roulez, vous changez de couverture et la température de la chambre n’est toujours pas suffisante pour dormir correctement. Si vous ouvrez la fenêtre, il y a un risque que des insectes entrent la nuit ou que la température extérieure soit également beaucoup trop élevée. Tout cela rend la situation tout simplement insupportable. Comment pouvez-vous y remédier ? Beaucoup de gens pensent à acheter un climatiseur qui fournit le refroidissement nécessaire. Mais il est également coûteux et relativement bruyant. Nous aimerions maintenant vous présenter le Blaux Portable AC. Un refroidisseur d’air qui fournit un air agréable et frais. Il peut être placé dans n’importe quelle pièce et assure une nuit calme et agréable.

Qu’est-ce que le Blaux Portable AC ?

Le Blaux Portable AC est un refroidisseur d’air qui peut être placé n’importe où dans la maison ou l’appartement. Il crée une température ambiante agréable en peu de temps. Pour cela, on utilise des glaçons ou simplement de l’eau froide. Le refroidisseur d’air est très facile à utiliser et son utilisation est tout à fait sûre. La pièce est refroidie progressivement après sa mise en marche, afin qu’elle puisse résister à des températures extérieures même élevées. Le fabricant promet principalement les caractéristiques suivantes :

– Un design beau et compact

– Longue durée de vie des piles

– Manipulation aisée

– Nettoyage facile, le couvercle peut être retiré

– Pas plus de 40 décibels

– Trois niveaux de vitesse disponibles

Les trois différents modes permettent de régler le refroidisseur d’air de manière optimale. Le Blaux Portable AC ne dépasse pas les 40 décibels et est donc aussi bon pour se rafraîchir la nuit. Grâce à elle, il peut être à nouveau conservé dans la pièce.

Vers le site officiel

Quelles sont les caractéristiques de qualité du Blaux Portable AC?

Nous avons fait un petit test avec le Blaux Portable AC pour nous faire une idée du refroidisseur d’air. Tout d’abord, la fabrication de l’appareil semble optimale et a fait bonne impression. Les commandes étaient faciles et sans complications. Nous avons ensuite essayé l’appareil après son arrivée dans nos locaux. Il est d’abord chargé et ensuite installé dans la salle. Il dispose d’un réservoir d’eau intégré qui peut être retiré pour le remplir. Ensuite, il suffit de le rebrancher.

Vous pouvez utiliser à la fois de l’eau et des glaçons. Ensuite, il suffit d’allumer le courant alternatif Blaux Portable AC. Il existe trois niveaux de travail différents, chacun étant adapté aux besoins individuels. Pendant ses activités, le produit ne développe pas un niveau de bruit très élevé, de sorte qu’on peut aussi très bien le laisser sur la table de nuit pendant la nuit. Il crée un air très agréable, de sorte que l’on peut dormir beaucoup mieux. Mais aussi pendant la journée, l’appareil est une possibilité optimale de rafraîchir la pièce. Nous recommandons donc vivement le produit à d’autres personnes.

Cote et recommandation pour le Blaux Portable AC

Dans l’ensemble, nous sommes heureux de recommander le Blaux Portable AC à d’autres personnes. C’est un bon refroidisseur d’air, qui peut refroidir une pièce dans un appartement ou une maison de manière sélective. Il fournit de l’air frais les jours chauds et constitue donc un gadget idéal en été dont vous ne voulez pas vous passer. Si la question de savoir s’il faut ou non acheter un climatiseur est à l’ordre du jour, le refroidisseur d’air mérite d’être pris en considération dans tous les cas.

Elle est optimale lorsqu’il s’agit de créer un environnement agréable et son fonctionnement est tout à fait simple. Le Blaux Portable AC peut être utilisé dans n’importe quelle pièce. Il est donc idéal pour une utilisation à la maison, mais aussi au travail et même en vacances.

Vers le site officiel

Informations générales sur les refroidisseurs d’air

Lorsqu’il s’agit d’acheter un système de climatisation, les avis divergent fortement. Il y a des gens qui ne veulent plus s’en passer. D’autres, en revanche, s’y opposent lorsqu’il s’agit d’obtenir des informations initiales. Un climatiseur est coûteux et entraîne non seulement des frais d’installation et d’achat, mais aussi des frais de fonctionnement. La plupart des appareils consomment une quantité énorme d’électricité et sont tout aussi susceptibles d’être endommagés.

Ils doivent être entretenus en permanence pour assurer leur fonction à long terme. Le Blaux Portable AC, en revanche, est un appareil qui peut être utilisé parfaitement sans aucun coût supplémentaire. Le refroidisseur d’air fonctionne simplement avec de l’eau ou des glaçons et n’est pas lié à une pièce.

Blaux Portable AC Avis

Nous avons cherché sur Internet et espéré trouver des témoignages sur le Blaux Portable AC. Nous avons finalement trouvé ce que nous cherchions et nous les avons examinés. La plupart des utilisateurs ont déclaré qu’ils s’entendaient bien avec le refroidisseur d’air et qu’il leur procurait un air frais agréable. Beaucoup l’utilisent à la maison, d’autres au travail et certains l’emportent même en vacances. La plupart des utilisateurs ont trouvé le climatiseur portable Blaux facile à utiliser, confortable et efficace.

Chez certains, elle fonctionne même toute la nuit pour qu’ils puissent toujours dormir à une température confortable. Mais l’appareil n’a jamais été trop bruyant. Pendant la journée, le Blaux Portable AC est un gadget idéal, qui fournit de l’air frais lorsque les températures sont trop élevées. Dans l’ensemble, la plupart des utilisateurs étaient enthousiastes à propos de l’appareil et ne voudraient plus le manquer. De plus, ils le recommandent volontiers à d’autres. Pour plus d’avis de clients, cliquez simplement sur ce lien !

Pourquoi ai-je besoin de ce refroidisseur d’air ?

En principe, toute personne qui apprécie une température agréable pendant la journée peut se sentir chez elle avec le Blaux Portable AC. Surtout dans les penthouses, il fait toujours trop chaud pendant la journée et on souhaite y remédier. L’âge n’est pas pertinent pour l’utilisation du refroidisseur d’air, tout comme le sexe. Il fournit un air ambiant agréable et n’entraîne pas de coûts qui méritent d’être mentionnés. Tant de personnes peuvent bénéficier de l’utilisation du BLaux Portable AC. Il est parfait pour les personnes qui recherchent une alternative à la climatisation car celle-ci est trop chère pour eux. Elle s’adresse également à ceux qui ont essayé un autre dispositif de ce type mais n’ont pas été entièrement satisfaits. Le groupe cible ne peut donc pas être clairement défini.

FAQ connues sur ce produit

Passons maintenant aux dernières questions qui ont pu se poser au cours de la lecture.

– Q : Le refroidisseur d’air peut-il également être utilisé comme humidificateur ?

– R : Le produit est un remplacement du système de climatisation. Il n’humidifie pas activement l’air, mais est uniquement rempli d’eau, ce qui, en tant que milieu, devrait contribuer au développement d’un air frais.

– Q : Combien de temps faut-il pour obtenir le Blaux Portable AC ?

– R : Après la commande, le fabricant accorde jusqu’à 30 jours pour la livraison. Selon l’endroit d’où vous commandez, cela peut prendre autant de temps.

– Q : Quelle est la puissance utilisée par la batterie ?

– R : Le fabricant intègre une batterie de 2000 mAh dans le refroidisseur d’air, qui est durable et peut fonctionner pendant plusieurs heures sans problème.

– Q : Est-il possible de dormir à ce volume ?

– R : Le refroidisseur d’air ne provoque pas un niveau de bruit supérieur à 40 décibels, ce qui est beaucoup plus silencieux qu’un climatiseur normal.

– Q : Y a-t-il des risques pour la santé ?

– R : Certainement pas. Le refroidisseur d’air ne développe que de l’air frais et assure ainsi un climat agréable. Il n’est donc pas dangereux pour la santé.

Vers le site officiel

Où puis-je acheter la Blaux Portable AC ?

Il est préférable de commander l’appareil directement auprès du fabricant. Le fabricant propose différents formats d’offre, qui peuvent également être utilisés financièrement. Tout d’abord, il est important de remplir le formulaire de commande sur le site. Ici, on ne saisit que quelques données. Ensuite, vous choisissez le mode de paiement que vous souhaitez utiliser. Paypal et la carte de crédit sont les meilleures options. Deux méthodes qui sont tout à fait sûres. Ensuite, la commande est simplement expédiée.

Les offres garantissent également des avantages financiers. Parce qu’ils comportent généralement plusieurs appareils, de sorte que vous pouvez équiper un appartement entier. Les formats sont également beaucoup moins chers que si vous commandez un seul appareil. Il est donc toujours recommandé de choisir une offre. Cependant, vous devez être rapide ici. Parce que les formats sont disponibles pour une durée limitée. Cliquez ici pour trouver le meilleur prix !

Blaux Portable AC – Données techniques

En ce qui concerne les caractéristiques techniques de la Blaux Portable AC, le fabricant est relativement réticent. Cependant, nous avons résumé ici ce qu’il y a à savoir et ce que nous pourrions découvrir.

– Recharger via USB

– Mode d’alimentation : DC5V

– Puissance de 6 watts

– Le niveau de bruit reste à un niveau confortable de 40 décibels

Malheureusement, il n’y a pas eu d’autres informations que nous pouvons expliquer ici. Le refroidisseur d’air fonctionne très silencieusement et est donc également idéal pour une installation dans la chambre à coucher. Avec sa batterie rechargeable, il est conçu pour fonctionner plusieurs heures.

Qui est le fournisseur du produit ?

Strong Current Enterprises Limited

68308, G/F Kowloon East Building

12, route Lei Yue Mun

Kwung Tong, Hong Kong

Page d’accueil : https://www.buyblaux.com/

Adresse électronique de soutien : support@buyblaux.com

Autres liens

1. https://www.newair.com/blogs/learn/evaporative-coolers-vs-portable-air-conditioners-how-to-make-the-right-choice-for-your-home-newair

2. https://www.acpulse.com/evapolar-evalight-personal-air-cooler-review/